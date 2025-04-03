Вебинар о торговле и логистике с Китаем проведут в Подмосковье 18 апреля

Производителей агропромышленной продукции из Подмосковья, которые хотят выйти на рынок Китая или укрепить свои позиции, приглашают на вебинар «Безопасный экспорт и импорт: как избежать рисков в торговле с Китаем». Он пройдет 18 апреля в 11:00.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что регион уже поставляет продукцию более чем в 80 стран, а Китай — один из главных партнеров. На вебинаре расскажут, как наладить поставки, организовать логистику и оформить сделки. Также вместе с участниками эксперты разберут, как вести переговоры с китайскими партнерами, какие есть способы оплаты, какие документы нужны и как обеспечить регулярные отгрузки.

Регистрация открыта до 17 апреля — для участия нужно заполнить форму с данными о компании. Вебинар проводится при поддержке Российского экспортного центра, АО «Эксар» и АО «Росэксимбанк».