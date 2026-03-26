Вебинар о профориентации подростков прошел в Подмосковье

24 марта в Московской области состоялся вебинар для учреждений дополнительного образования. Мероприятие было посвящено возможностям дополнительного образования в реализации Единой модели профориентации «Билет в будущее». Организаторами выступили Корпоративный университет развития образования и Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Московской области.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области, на вебинаре обсуждали современные подходы к профориентации школьников и роль дополнительного образования в формировании профессиональных интересов у детей и подростков. Участники узнали о практических инструментах реализации программы «Билет в будущее», а также поделились опытом и лучшими практиками учреждений Московской области.

Все участники отметили высокую актуальность темы вебинара и получили ценные рекомендации для дальнейшей работы.