Вебинар о порядке оспаривания кадастровой оценки имущества пройдет в Подмосковье

23 апреля в 11:00 состоится специализированный вебинар на тему «Оспаривание результатов кадастровой оценки имущества». Мероприятие организуют Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области совместно с Министерством имущественных отношений региона.

Эксперты расскажут участникам, как можно оспорить кадастровую оценку имущества в досудебном и судебном порядке. Слушатели узнают о порядке взаимодействия с Комиссией по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.

Участникам объяснят, как правильно подать обращение в комиссию и какие документы приложить, сколько времени займет рассмотрение заявления, каких ошибок стоит избегать при подаче заявки. Также будут даны рекомендации по подготовке отчетов об оценке имущества.

