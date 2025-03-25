Вебинар о получении статуса малой технологической компании проведут в Подмосковье

Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар об особенностях получения статуса малой технологической компании и резидента Сколково. Участникам встречи расскажут о мерах поддержки таких предприятий и других преимуществах.

На вебинаре предпринимателям расскажут о том, что такое малая технологическая компания, как получить такой статус, а также как стать резидентов Сколково и получить господдержку. Спикерами станут специалист в области научно-технической и технико-экономической экспертиз проектов Евгений Рябов и исполнительный директор международного центра инжиниринга и инноваций Татьяна Вьюгина.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

Вебинар пройдет 27 марта при организации центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Узнать больше о мерах поддержки предпринимателей, а также о предстоящих вебинарах, тренингах и программах обучения можно на инвестпортале Подмосковья.