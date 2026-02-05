Вебинар о поиске призвания провели в колледже «Подмосковье

2 февраля в колледже «Подмосковье» состоялся вебинар «Что такое призвание и зачем его искать». Мероприятие прошло в рамках программы популяризации федерального проекта «Профессионалитет» в кластере среднего профессионального образования «Туризм и сфера услуг», сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Вебинар провели Елизавета Блан, корпоративный тренер и сертифицированный коуч ICF, и Татьяна Горобец, менеджер по подбору и адаптации персонала компании «БРИЗ — Климатические системы». Спикеры обсудили с участниками важные аспекты поиска призвания, включая способы поддержания мотивации на пути к мечте и баланс между желаниями и обязанностями.

Перед вебинаром более 40 студентов колледжа прошли онлайн-опрос, разработанный Елизаветой Блан. Они ответили на вопросы о своих сильных сторонах и векторах развития. Это позволило спикерам адаптировать диалог в соответствии с интересами ребят.