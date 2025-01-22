Вебинар о маркетинге и экспорте в Китай проведут в Подмосковье 23 января

Предпринимателей Московской области приглашают на вебинар «Китай: Ключ к глобальным открытиям». В его рамках участники узнают об эффективном маркетинге и продажах на экспортных рынках. Мероприятие состоится 23 января в 11:00.

Эксперты расскажут, как правильно разрабатывать маркетинговые стратегии для китайского рынка, объяснят методы продаж на примере успешных кейсов и поделятся тенденциями в сфере.

Вебинар организовал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Уточнить интересующие вопросы можно по телефону 8 (495) 150-39-41 (добавочный 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru.