Вебинар для подмосковных предпринимателей по таможенному оформлению проведут 29 июля

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, предприниматели узнают обо всех нюансах новых реалий таможенного оформления: изменения в законодательстве, вызовы и риски для экспортеров, а также как как подавать декларации по новым правилам.

Эксперты расскажут, как обойти логистические сложности, правильно подготовить документы с помощью современных технологий и объяснят, как рассчитываются таможенные пошлины и тарифы.

Вебинар пройдет в онлайн-формате с 11:00 до 13:00. Для участия следует оставить заявку на сайте Фонда.

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