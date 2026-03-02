Вебинар для педагогов на тему наставничества проведут в Подмосковье

3 марта состоится вебинар для педагогов Московской области, посвященный теме наставничества в современной школе. Эксперты поделятся педагогическими практиками и опытом создания системы наставничества в школьном коллективе. Об этом заявили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

На мероприятии обсудят, как система наставничества может помочь в формировании квалифицированных педагогических кадров. Отдельное внимание уделят развитию личности ребенка через систему самоуправления и наставничества. Также затронут роль наставников в профессиональном становлении молодых учителей русского языка и различные формы наставничества в преподавании точных наук.

Вебинар начнется в 15:00. Трансляцию можно будет посмотреть по ссылке: https://telemost.yandex.ru/j/87450920881063. Для участия необходима предварительная регистрация: https://forms.gle/raLBbpUaekvVEYgu8.