Вебинар для абитуриентов проведут в университете «Дубна» 15 июля

Государственный университет «Дубна» проведет онлайн-вебинар для абитуриентов, планирующих поступление на гуманитарные направления. Встреча состоится в среду, 15 июля, в 16:00 по московскому времени.

Во время эфира представители вуза подробно расскажут об образовательных программах, особенностях обучения и будущих профессиональных возможностях выпускников. Также участники узнают, где ознакомиться с учебными планами, как выбрать наиболее подходящее направление подготовки и при необходимости изменить ранее поданные заявления.

Особое внимание уделят таким направлениям, как государственное и муниципальное управление, лингвистика, клиническая психология, юриспруденция, психология и социология.

Абитуриенты смогут заранее направить интересующие вопросы организаторам, а также присоединиться к вебинару по ссылке.

Задать вопросы можно здесь.