Вдову Героя России поздравили с Международным женским днем в Балашихе

В преддверии Международного женского дня глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров, вместе с сотрудниками Росгвардии и членами Молодой Гвардии, посетил семью Героя России Александра Потапова. Целью визита стало поздравление вдовы защитника Родины, Анастасии Потаповой, с наступающим праздником.

Во время встречи Анастасии Потаповой и ее дочерям — Ангелине, Еве и младшей Софье — были вручены подарки и цветы. Этот жест стал символом уважения и признания мужества Александра Потапова, который отдал свою жизнь за безопасность страны.

Анастасия Потапова отметила, что их семье оказывается значительная поддержка и помощь.

«Нашей семье оказывается очень большая поддержка и помощь. Абсолютно по любым вопросам можно обратиться — всегда помогут и подскажут», — рассказала Потапова.

Партия «Единая Россия» реализует комплекс мер социальной поддержки для семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, помогая им решать возникающие вопросы и обеспечивая необходимую помощь.

Александр Потапов был старшим лейтенантом, служившим в 604-м Центре спецназначения «Витязь» Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского. За его плечами было немало сложных боевых задач. В августе 2022 года он погиб, спасая мирных жителей во время артиллерийского обстрела. В сентябре того же года ему посмертно было присвоено звание Героя России.