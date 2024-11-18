Вдове ветерана ВОВ вручили жилищный сертификат в Солнечногорске

Екатерину Слободян поздравили глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков и городской прокурор Артем Шишов.

«Большая честь для нас вручить сертификат Екатерине Александровне. Мы всем обязаны военному поколению: они пережили тяготы и лишения, восстанавливали страну. Екатерина Александровна с 1971 года трудилась на благо Солнечногорска на Хлебном заводе на протяжении 14 лет. Желаю ей здоровья, а мы всегда поддержим», — отметил Константин Михальков.

Пенсионерка жила в стесненных условиях, где на одной жилплощади проживали шесть человек. Она планирует приобрести жилье в Солнечногорске и сейчас рассматривает различные варианты.

«Жилищный сертификат сильно изменит мою жизнь. Я очень довольна, что мне помогли решить жилищный вопрос. Я прошла насыщенную, тяжелую жизнь, начиная с 1941 года. И в моем возрасте мне хочется пожить спокойно», — поделилась Екатерина Слободян.

Предоставление жилья осуществляется за счет федерального бюджета и доступно ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей. Это может быть как жилое помещение из жилищного фонда региона, так и единовременная выплата на покупку или строительство жилья. Кроме того, им предусмотрена компенсация в размере 50% за оплату жилья и коммунальных услуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».