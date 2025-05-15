Вдоль тротуаров и дорог в Дубне начали скашивать траву

На газонах в Дубне уже выросла трава, которую убирают косари с триммерами. Работы начались на улице Строителей, Станционной, Векслера, Ленинградской, 9 Мая, Попова и на проспекте Боголюбова.

Ближе к выходным рабочие перейдут в левобережный район Дубны. Для выполнения этих работ заключили муниципальный контракт, работает подрядчик. На улицах города одновременно трудятся две-три бригады косарей с триммерами. Всего за лето уберут траву во дворах общей площадью 252 тысячи квадратных метра, а также в скверах, вдоль дорог и тротуаров, а это еще 635 тысяч квадратных метров.

По контракту траву будут скашивать в течение всего сезона, ее высота не должна превышать 20 сантиметров. Отметим, что территория на расстоянии пяти метров от стен домов закреплена за управляющими компаниями.

«В ближайшее время ухоженный вид обретут все улицы наукограда. Но на этом работа не остановится. В течение лета покос будет продолжаться. В случае, если подрядчик отработает все циклы до конца августа — будем увеличивать объемы», — рассказал о планах глава Дубны Максим Тихомиров.