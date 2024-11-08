Вдоль складов в чеховской деревне Лешино обустроят дороги

Заместитель главы городского округа Чехов приехал в деревню Лешино, чтобы встретиться с местным старостой. Вместе они обсудили отсыпку дорог вдоль складов.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Алексей Родин посетил Лешино. Он встретился со старостой деревни Александром Белкиным.

Вместе с Алексеем Родиным прибыли и специалисты управления благоустройства, управления контрольной деятельностью администрации городского округа Чехов и Муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство».

Главной темой встречи стало обустройство дорог вдоль местных складов. Собравшиеся обсудили варианты решения проблемы и наметили сроки реализации.

«Хочу поблагодарить Александра Белкина за его инициативность и неравнодушие к жизни городского округа Чехов», — отметил Алексей Родин.

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