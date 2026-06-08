Вдохнувшую булавку девушку спасли в больнице в Наро-Фоминске

Врачи Наро-Фоминской больницы спасли пациентку, которая случайно вдохнула портновскую булавку. Ее доставила в медучреждение бригада скорой помощи.

Девушка во время шитья держала булавку во рту. После того как она вдохнула инородный объект, ее беспокоил лишь легкий кашель.

Специалисты сделали рентген и подтвердили, что острый предмет застрял в правом бронхе острым концом вверх. Любое резкое движение могло стать причиной внутреннего кровотечения.

«В операционной под общим наркозом команда специалистов провела ювелирную работу: с помощью бронхоскопа — тонкого зонда с камерой и специальных микроинструментов врачи смогли надежно захватить булавку и аккуратно извлечь ее, не повредив нежную слизистую бронхов», — пояснил заведующий эндоскопическим отделением Леонид Кувшинов.

Жизнь девушки в безопасности. Сейчас за пациенткой наблюдают врачи, но скоро она сможет вернуться домой.

Врачи напомнили, что при попадании инородного тела в пищевод или дыхательную систему следует как можно скорее обратиться за помощью к профессионалам, а не пытаться справиться самостоятельно.