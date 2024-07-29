Цветы к памятнику военным морякам возложили в Павловском Посаде

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

День Военно-морского флота отпраздновали в Павловском Посаде. У памятника морякам-павловопосадцам прошел торжественный митинг и возложение цветов.

Несмотря на то что Павловский Посад далек от темы флота, в городе по инициативе председателя местного совета ветеранов Анатолия Зыкова установлен памятник морякам. Каждый год здесь проходят торжественные церемонии в День Военно-морского флота. В этот раз активисты округа возложили цветы к мемориалу.

Напомним, Россия — самая большая морская держава, территория страны омывается водами 12 морей. Военно-морской флот обеспечивает защиту морских границ и участвует в международных военных операциях.

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