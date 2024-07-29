Цветы к памятнику военным морякам возложили в Павловском Посаде

День Военно-морского флота отпраздновали в Павловском Посаде. У памятника морякам-павловопосадцам прошел торжественный митинг и возложение цветов.
Несмотря на то что Павловский Посад далек от темы флота, в городе по инициативе председателя местного совета ветеранов Анатолия Зыкова установлен памятник морякам. Каждый год здесь проходят торжественные церемонии в День Военно-морского флота. В этот раз активисты округа возложили цветы к мемориалу.
Напомним, Россия — самая большая морская держава, территория страны омывается водами 12 морей. Военно-морской флот обеспечивает защиту морских границ и участвует в международных военных операциях.