Важные меры для аллергиков осенью назвали в НИКИ детства

Если у ребенка есть аллергия, осень — подходящее время для обследования. В этот период можно пройти скарификационные пробы, которые показывают чувствительность к сезонным аллергенам, вызывающим реакции во время цветения.

Осень — важный этап подготовки к зиме для детей-аллергиков. В холодное время года аллергические реакции и связанные с ними болезни могут усиливаться.

«Осенью можно провести так называемые „царапки“ к сезонным аллергенам, то есть тем, которые цветут весной, летом и с переходом на осень. Обычно скарификационные пробы, те самые „царапки“, начинают проводить в тот момент, когда заканчивается цветение. Это самое активное время для врачей аллергологов-иммунологов», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Заведующая отделением аллергологии и иммунологии НИКИ детства Екатерина Никонова подчеркнула, что родителям стоит обязательно проконсультироваться с аллергологом. По ее словам, корректное лечение аллергического ринита помогает снизить нагрузку на слизистую и сделать ее более устойчивой к вирусным инфекциям в осенне-зимний период.

Также важно создать правильный микроклимат в комнате ребенка: поддерживать влажность не выше 50%, регулярно делать влажную уборку и проветривать. В помещении лучше использовать увлажнитель и очиститель воздуха с HEPA-фильтром, чтобы обеспечить максимально комфортные условия.