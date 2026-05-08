Важность предварительного голосования «Единой России» обсудили на встрече в Чехове

Каждый голос важен, поэтому жители Чехова активно присоединяются к предварительному голосованию. В управлении финансов администрации Чехова прошла встреча сотрудников и депутата Государственной думы фракции «Единая Россия» Александра Когана.

Темой обсуждения стала важность предварительного голосования. Ведь именно жители выбирают команду, которая в будущем будет представлять интересы округа, региона и страны в целом. Поскольку голосование проходит в электронном формате, особое внимание уделили партийному проекту «Цифровая Россия».

«Проект позволяет упростить и создать все условия для того, чтобы было голосовать удобно, комфортно. Регистрироваться очень легко — через портал Госуслуг. Это подтверждает и идентифицирует личность, нажать нужно два или три клика, и ты будешь зарегистрирован как выборщик», — пояснил Александр Коган.

«Цифровая Россия» помогает сделать предварительное голосование не только удобным, но и безопасным. Участникам гарантируют неразглашение личных данных, а также тайну выбора.

«Я впервые участвовала в предварительном голосовании. Для Чехова это важно, потому что мы сами выбираем, кто будет заниматься нашими дорогами, школами и дворами. Когда люди выбирают сами — и город меняется в лучшую сторону», — отметила жительница Чехова Арина Кутузова.

Сейчас продолжается регистрация участников предварительного голосования «Единой России». Электронное голосование пройдет с 25 по 31 мая, участвовать в нем могут все жители региона старше 18 лет. Именно этот этап определит кандидатов от партии на выборах в Госдуму, Мособлдуму и муниципальные советы в сентябре.