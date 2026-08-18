Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал доверие жителей — главным критерием оценки эффективности работы правительства. Об этом он заявил на еженедельном совещании с главами округов и министерств.

Общение с жителями позволяет оперативно выявлять наиболее острые проблемы и своевременно реагировать на возникающие запросы. Губернатор поставил задачу усилить коммуникацию и ускорить обработку всех поступающих обращений.

«Диалог всегда имеет принципиально важное значение. Моя задача — еще раз сделать акцент на активность коммуникации, оперативное реагирование на все, что беспокоит», — сказал Воробьев.

Для поддержания прямого диалога с жителями на территориях муниципалитетов продолжают проводить выездные администрации.