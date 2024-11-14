«Важная работа для обеспечения мира». Воробьев посетил подмосковный оружейный завод

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил подмосковный оружейный завод, продукцию которого применяют в зоне проведения специальной военной операции. Предприятие укомплектовано самым современным станочным парком и выпускает высокотехнологичное нарезное оружие.

Он поблагодарил коллектив предприятия, который трудится на благо России.

«В Московской области расположены очень технологичные, конкурентоспособные, важные для обороноспособности нашей страны предприятия. И везде на них трудятся специалисты, которые великолепно знают свое ремесло, свое дело. Очень много молодых ребят, технологов, инженеров, рабочих рук. Все это имеет принципиально важное значение для обеспечения мира», — сказал Воробьев.

По словам директора по производству оружейного завода Максима Байметова, на заводе работают порядка 150 человек.

«Предприятие в рамках заказа Министерства обороны производит изделия военного назначения. Полностью прошли государственные испытания высокоточные винтовки с индексом 6В12 и 6В13, сейчас идет процесс постановки на вооружение. Помимо этого, производим ряд высокоточных винтовок, которые позволяют стрелять на более дальние расстояния», — пояснил Байметов.

Завод также занимается научно-исследовательской и опытной конструкторской деятельности по разработке и модернизации современных высокоточных оружейных систем.