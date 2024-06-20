Варвара Солдаткина из Подмосковья установила рекорд мира в метании ножа

Спортсменка из Московской области Варвара Солдаткина выступила на чемпионате Европы. Она установила новый мировой рекорд по спортивному метанию ножа на дистанции три метра среди женщин, набрав 590 баллов.

Подмосковные спортсмены также показали отличные результаты, завоевав на турнире 10 медалей — три золотые, три серебряные, а также четыре бронзовые.

В ходе соревнований Варвара Солдаткина, помимо золотой медали, выиграла бронзу на дистанции в пять метров. метров. Еще одна спортсменка из Подмосковья, Ольга Кучер, стала третьей в дисциплине «безоборотное метание ножа» на дистанции 3,5 метра.

В течение четырех дней участники соревновались в поражении мишеней с расстояния от трех до девяти метров, стремясь заработать максимальное количество баллов из 600. В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из нескольких стран, включая Россию, Беларусь, Грецию, Сербию, Литву и Латвию.

Чемпионат и первенство Европы по спортивному метанию ножа прошли с 12 по 17 июня в Калининграде. Спортсмены выступали во дворце «Янтарный».

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