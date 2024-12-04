Школьница из Богородского округа победила в областном конкурсе

Конкурс художественного творчества учащихся и воспитанников образовательных учреждений Московской области «Зажги свою звезду» завершился в Балашихе. Среди победителей оказалась школьница из Богородского округа Варвара Павлова.

Конкурс «Зажги свою звезду» прошел в рамках фестиваля творчества учащихся и воспитанников образовательных учреждений Подмосковья. В нем принимали участие ребята из семи городских округов Московской области, которые представили жюри свои творческие номера в номинациях: «Вокальное искусство», «Авторская песня», «Хореографическое искусство», «Театральное искусство».

Произведение о пожарных принесло призовое место ученице из Богородского округа. Варвара Павлова выступила со стихотворением «Вода и пламя» неизвестного автора и заняла второе место в номинации «Театральное искусство».

Члены жюри оценивали участников по нескольким основным критериям: четкость и выразительность речи, эмоциональная подача и, конечно, артистизм. Для участников и гостей конкурса были организованы интерактивные площадки на противопожарную тематику с конкурсами, викторинами и знакомством с пожарно-спасательным оборудованием и техникой.

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