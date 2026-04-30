Варианты сотрудничества обсудили с гостям из Киргизии в Ленинском округе

В Ленинском городском округе 28 апреля состоялась встреча главы муниципалитета Станислава Каторова с представителями города-побратима Кант из Киргизии. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и представили инвестиционные возможности территорий.

Участниками круглого стола стали заместители главы, депутаты, местные предприниматели, а также заместитель мэра Канта Улан Кадыров. Напомним, что Видное и Кант установили побратимские связи в 2006 году. Станислав Каторов подчеркнул важность партнерских отношений с разными городами.

«Мы периодически встречаемся с коллегами из городов-побратимов, проводим совместные мероприятия и развиваем экономические связи. Уверен, что и с нашими коллегами из Канта мы найдем точки взаимодействия и возможности для сотрудничества», — заявил глава Ленинского округа.

В ходе встречи гостям показали инвестиционный профиль муниципалитета. Улан Кадыров в ответ представил потенциал своего города. Участники обсудили возможные направления совместной работы и обменялись опытом в разных отраслях.

Для делегации из Киргизии организовали экскурсию в парк-отель «Орловский». Гостю рассказали о русских традициях и быте, показали территорию отеля и номера для проживания. Улана Кадырова также познакомили с планами развития парк-отеля. Эта гостиница успешно работает на территории муниципалитета уже несколько лет.