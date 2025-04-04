Валовый сбор зерновых увеличат на 39 тысяч тонн в Подмосковье в 2025 году

Весна — важное время для фермеров: они готовятся к посевной кампании. В Подмосковье завершают проверку техники, закупают удобрения, средства для защиты растений и семена — в основном российского производства, сообщили в Минсельхозе региона.

В ведомстве уточнили, что в этом году планируют собрать больше урожая: зерна и зернобобовых — на 39 тысяч тонн больше, овощей — на десять тысяч тонн, картофеля — на тысячу тонн. В 2024 году в Подмосковье собрали 491 тысячу тонн зерновых, 359 тысяч тонн картофеля и 240 тысяч тонн овощей.

«По прогнозу, в этом году ожидаем, что посевная кампания в Подмосковье начнется с 15 апреля, если погодные условия будут оставаться благоприятными. Общая посевная площадь увеличится на 7%, по сравнению с годом ранее, и составит 566,3 тысяч гектаров», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

По его словам, 102 тысячи гектаров или 18% составят озимые культуры посева осени прошлого года, 216 тысяч гектаров или 38% — многолетние травы посева прошлых лет и 248,3 тысячи гектаров или 44% засеят яровыми культурами.

Напомним, фермерам доступна господдержка — вся информация о ней есть в онлайн-сервисе. В этом году на развитие растениеводства выделили 2,4 миллиарда рублей.