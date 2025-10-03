Валовый сбор зерна в Подмосковье превысил 580 тысяч тонн с июля

В Подмосковье завершается уборка зерновых и зернобобовых культур, которая началась в конце июля. По данным регионального Минсельхоза, на сегодняшний день собрали более 586,7 тысячи тонн зерна — это на 90,8 тысячи тонн больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность составила 37,2 центнера с гектара против 30 центнеров годом ранее.

Аграрии уже убрали почти 158 тысяч гектаров, также полностью завершили уборку озимых зерновых с 80 тысяч гектаров. Также в Московской области собрали 107 тысяч тонн овощей открытого грунта при урожайности 282 центнера на гектар, что составляет 60% от плана.

Урожай картофеля достиг 228 тысяч тонн и превысил прошлогодние показатели, а урожайность выросла до 319 центнеров на гектар. Масличные культуры убрали на 55% площадей, полностью завершили уборку озимого рапса — аграрии получили свыше 34 тысяч тонн.

Завершить уборочную кампанию в регионе планируют к середине ноября. Параллельно идет сев озимых культур под урожай 2026 года.