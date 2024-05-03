Валерия Ковач представит Подмосковье на конкурсе «Звезда-2024» | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 21:12 Валерия Ковач представит Подмосковье на конкурсе «Звезда-2024» Валерия Ковач на телешоу «Звезда-2024» / Сайт конкурса «Звезда-2024»

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Эфир шоу «Звезда-2024» с выступлением Валерии Ковач из Звенигорода покажут 4 мая. Певица представит Московскую область в музыкальном состязании, в котором участвуют исполнители из разных регионов России. Победителей определит голосование телезрителей и мнение жюри.

«Жители Подмосковья могут поддержать меня и весь регион, который я представляю на конкурсе. Отдать свой голос за исполнителя можно на сайте для голосования телезрителей. Для меня огромная честь участвовать в музыкальном проекте телеканала „Звезда“», — рассказала вокалистка.

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Валерия Ковач работает педагогом по вокалу и культорганизатором Введенского дома культуры «Огонек». За время съемок ей удалось познакомиться и пообщаться с мэтрами эстрады. Говорит, что между участниками сложились дружеские отношения и все друг друга поддерживают.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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