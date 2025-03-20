Валентине Мантуло из Серпухова вручили медаль Союза женщин России

Награду передала председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз женщин России», президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова.

Валентина Ивановна Мантуло возглавляла местное отделение «Союза женщин Подмосковья» в Серпухове. Под ее руководством реализованы уникальные проекты, которые повлияли на общественную жизнь в муниципалитете и Подмосковье. В их числе мероприятия, направленные на поддержку семей и женщин, а также на патриотическое воспитание молодежки. В 2024 году организация вошла в состав «Союза женщин России».

«Выражаю особую благодарность Екатерине Богдасаровой за внимание к нашему муниципалитету. За последние два года, благодаря ее поддержке, мы дважды провели фестиваль на территории Владычнего женского монастыря, приуроченный ко Дню жен-мироносиц и многие другие мероприятия. Поздравляю Валентину Ивановну с заслуженной наградой и желаю ей неиссякаемого вдохновения и новых проектов на благо нашего округа!» — рассказала заместитель главы муниципалитета Татьяна Орлова.