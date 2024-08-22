Вакцину против гриппа завезли в детскую поликлинику Солнечногорска

Четырехвалентная вакцина против вируса гриппа поступила в Солнечногорскую детскую поликлинику. В ее состав входят наиболее распространенные сейчас белки четырех штаммов вируса.

Вакцина прошла все клинические испытания. После вакцинации формируется высокий специфический иммунитет против гриппа типа А и В, антитела появляются через 10 дней. Иммунитет к вирусу сохраняется до года. Детям в возрасте с шести месяцев до трех лет вакцинация проводится двукратно с интервалом 28 дней, а детям старше трех лет — однократно.

«Вакцинация — самый простой, безопасный и эффективный способ защиты от болезни. Чтобы избежать всплеска заболеваемости ОРВИ, рекомендуем солнечногорцам позаботиться о здоровье своих детей уже сейчас и своевременно пройти вакцинацию против гриппа», — отметила исполняющая обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Пройти вакцинацию можно в детской поликлинике в кабинете № 211 без предварительной записи с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 и в субботу с 8:00 до 12:00. Также вакцинацию проведут в детских садах, школах и колледжах.

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