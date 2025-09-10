Вакцинацию против гриппа начали в Богородском округе

Вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от опасного вируса и его осложнений, особенно важным в преддверии осенне-зимнего эпидемического сезона. В Богородском округе началась сезонная иммунизация населения против гриппа.

Для иммунизации взрослого населения применяются современные вакцины «Совигрипп» и «Флю-М», для детей — «Ультрикс Квадри». Все препараты прошли необходимые клинические испытания и соответствуют требованиям безопасности.

Прохождение вакцинации обязательно включает предварительный осмотр врача-терапевта или педиатра, измерение температуры тела, оценку общего состояния здоровья. Процедура проводится бесплатно при наличии полиса ОМС в медицинских учреждениях Ногинской областной больницы по месту жительства.

Медики напоминают, что своевременная прививка позволяет снизить риск заражения гриппом на 70-90%, предотвратить развитие тяжелых осложнений, сформировать коллективный иммунитет. Особое внимание уделяется вакцинации лиц из групп риска: детей, беременных женщин, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

Записаться на прием можно по номеру 122, телефону call-центра 8(496)511-20-30, через электронную регистратуру или лично обратившись в регистратуру поликлиники.