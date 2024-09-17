Вакцинацию питомцев организуют в парке Толстого в Химках 19 сентября

Встреча пройдет в парке имени Толстого в Химках. Сотрудники мобильных офисов Госветслужбы введут домашним животным вакцину, установят чипы и расскажут, как ухаживать за четвероногими.

Микрочипы безопасны для здоровья питомцев и не мешают им благодаря небольшому размеру. Они позволяют отследить местоположение животного и быстро вернуть его в случае потери. Также владельцам советуют внести хвостатых в единую региональную базу. Это можно будет сделать прямо на месте.

Мобильный офис Госветслужбы примет желающих 19 сентября с 15:00 до 18:00 в парке имени Толстого.

Напомним, что акции по вакцинации питомцев пройдут в 14 парках Московской области.

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