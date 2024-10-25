Вакцинацию от гриппа провели для сотрудников водоканала в Реутове

Выездная вакцинация прошла на предприятии «Водоканал» в Реутове. Около 30 работников сделали прививки от ОРВИ и гриппа.

Прививочная кампания стартовала в городском округе в сентябре. В ее рамках медики совершили 30 выездов на городские предприятия. На рабочем месте уже вакцинировались более 1600 человек.

В арсенале врачей имеются вакцины от гриппа «Гриппол+», «Флю-М» и «Совигрипп», от пневмококка прививают препаратом «Превенар 13».

Вакцинация продлится до декабря. Руководителям предприятий и организаций напомнили, что для организации выезда врачей нужно согласовать дату и время с сотрудниками поликлиник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о достижениях региона в сфере детской медицины. Так, в Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась.

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