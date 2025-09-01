Вакцинацию от гриппа проведут для взрослых в Егорьевске

В преддверии осеннего сезона заболеваемости гриппом жители Егорьевска получили возможность защитить себя от вирусного заболевания. В медицинских учреждениях города началась вакцинация взрослого населения против гриппа.

Для проведения вакцинации в округе используются препараты «Совигрипп» и «Флю-М». Вакцинация проводится бесплатно для всех граждан, имеющих полис обязательного медицинского страхования.

«Важно помнить: организму требуется время, чтобы сформировать полный иммунитет, поэтому лучше успеть привиться до начала сезона осенней заболеваемости», — сообщили в Егорьевской больнице.

Пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Перед прививкой необходимо проконсультироваться с врачом-терапевтом, который проведет осмотр, оценит состояние здоровья и определит наличие противопоказаний.

Записаться на прием к врачу можно несколькими способами: через портал «Здоровье», по телефону 122, по телефону +7 968-675-94-09, а также через чат-бот «Денис».