Вакцинацию и чипирование питомцев проведут в Одинцове

29 мая в парке «Лазутинка» жители Одинцовского округа смогут бесплатно привить домашних животных от бешенства и внести их данные в региональный реестр. Пункт вакцинации и чипирования будет работать с 11:00 до 13:00.

Для владельцев домашних животных организуют комплекс ветеринарных услуг, которые помогут повысить безопасность питомцев и упростят их поиск в случае потери. Специалисты проведут вакцинацию от бешенства, установят электронные чипы и внесут сведения о животных в базу Московской области. Для прохождения процедур жителям рекомендуют взять с собой ветеринарный паспорт.

Ветеринары напоминают, что бешенство остается одной из самых опасных инфекций как для животных, так и для человека. Заболевание может передаваться после контакта с зараженными животными, поэтому регулярная прививка считается основной мерой защиты. Особенно это актуально для питомцев, которые бывают на улице или контактируют с другими животными.

«Вакцинация помогает защитить не только домашних животных, но и их владельцев. Чипирование также играет важную роль, потому что позволяет быстро установить хозяина питомца при его потере», — отметили специалисты.

Электронный чип содержит индивидуальный номер, который связан с данными владельца в официальной системе учета. Такая регистрация помогает быстрее вернуть животное домой в случае пропажи или чрезвычайной ситуации. По словам специалистов, подобные акции помогают создать более безопасные условия для жителей и их питомцев на территории округа.