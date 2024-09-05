Прививочная кампания против гриппа началась в Истре

Взрослые и дети смогут сделать прививку от гриппа в Истре. Также по всему Подмосковью работают мобильные пункты вакцинации в самых посещаемых местах: у станций, автовокзалов и торговых центров.

Перед прививкой необходимо пройти осмотр у врача. Это делают на месте прямо перед вакцинацией. Если специалист не увидит противопоказаний, то желающему сделают укол. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Вакцина комбинированная, а это означает, что она направлена на борьбу с большинством штаммов гриппа. Врачи рекомендуют делать прививку от гриппа именно в начале осени, чтобы иммунитет успел сформироваться к началу сезонной заболеваемости.

Предстоящей осенью прививку от гриппа смогут сделать 170 тысяч жителей, в том числе 40 тысяч детей. Цель акции — своевременное формирование коллективного иммунитета.

Записаться на прием к врачу можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram. Найти ближайший пункт вакцинации и график его работы в сентябре можно на сайте.

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