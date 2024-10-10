Вакцинация против гриппа в Ленинском округе продлится до 1 декабря

Более 44,5 тысячи человек в Ленинском округе сделали прививку против гриппа. Вакцинация продлится до 1 декабря.

Против гриппа в Ленинском округе вакцинировались более 21 тысячи взрослых и 23,5 тысячи детей.

«Все вакцины, которые есть в наличие, зарегистрированы в России и содержат актуальные штаммы вируса. Иммунизация снижает риск заражения гриппом в среднем на 80-90%. Это не означает, что привитой человек гарантированно не заболеет ОРВИ в данный сезон. Но вероятность этого значительно уменьшается, а если болезнь все-таки случится, она будет протекать в ослабленной форме. Иммунный ответ формируется в течение 2-3 недель после процедуры, поэтому здоровым людям необходимо сделать прививку как можно раньше», — сказала врач-эпидемиолог Видновской клинической больницы Ольга Ненастина.

Специалисты говорят, что важно сформировать коллективный иммунитет. Для этого медики должны вакцинировать более 100 тысяч детей и взрослых. При необходимости кампанию против ОРВИ и гриппа могут продлить.

В августе и сентября 240 жителей Ленинского округа поставили прививку в мобильном центре в парке.

Пройти вакцинацию можно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. Необходимо предварительно записаться на портале «Здоровье», по телефону 122 или через чат-бот «Денис».

Медики также выезжают на рабочие места и вакцинируют коллективы. Руководству предприятий необходимо направить заявку в Видновскую клиническую больницу для включения в график.

Отметим, в Подмосковье более полутора миллионов человек поставили прививку от гриппа.

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