Вакцинация против гриппа началась в Чехове

В Чехове началась прививочная кампания против гриппа. Вакцина поступила в поликлиники в полном объеме.

Медики принимают всех желающих защититься от вируса. Вакцину поставят в больницах городского округа по месту прикрепления. Записаться на прием можно через портал Госуслуг, инфомат в поликлинике или по телефону 122.

Для удобства жителей каждую среду будет работать мобильный фельдшерско-акушерский пункт. Она расположится напротив многофункционального центра в доме № 3 на Советской площади. Специалисты поставят прививку без предварительной записи.

Отметим, пациентам необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Главный врач Чеховской больницы Андрей Попов напомнил, что своевременная вакцинация поможет ограничить распространение вируса.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».