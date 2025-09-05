Вакцинация от гриппа стартовала в Раменском

В округе началась масштабная кампания по вакцинации населения против гриппа. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа, подчеркнув важность профилактики гриппа в преддверии осенне-зимнего сезона.

Сделать прививку может любой желающий, достаточно иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Процедура вакцинации не требует предварительной записи.

Получить бесплатную прививку от гриппа можно в десяти поликлиниках округа, работающих с 08:00 до 20:00, в мобильном пункте вакцинации, расположенном на улице Космонавтов, 35, а также во всех сельских врачебных амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах.

Перед проведением вакцинации каждый пациент проходит обязательный осмотр у терапевта. Врач измерит температуру и артериальное давление, оценит общее состояние здоровья и убедится в отсутствии противопоказаний к вакцинации.

Список поликлиник, где проводится бесплатная вакцинация от гриппа в Раменском округе: Центральная поликлиника, Городская поликлиника № 1, Городская поликлиника № 2, Ильинская поликлиника, Быковская поликлиника, Речицкая поликлиника, Чулковская поликлиника, Бронницкая поликлиника и Удельнинская поликлиника.