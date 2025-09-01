Вакцинация от гриппа стартовала в Орехово-Зуеве

В округе дан старт ежегодной кампании по вакцинации населения против гриппа. Эта инициатива, нацеленная на укрепление здоровья жителей и снижение уровня заболеваемости гриппом, реализуется при поддержке Министерства здравоохранения Московской области.

Принять участие в программе и бесплатно защитить себя от гриппа могут все жители округа, включая детей и подростков. Врач-эпидемиолог Орехово-Зуевской больницы Елена Юнусова подчеркнула первостепенную важность вакцинации.

«Прививка — это самый надежный способ защитить себя и близких от гриппа. Современные вакцины безопасны, эффективны и помогают избежать осложнений, особенно у пожилых людей, детей и лиц с хроническими заболеваниями», — сообщила Елена Юнусова.

В целях обеспечения максимальной доступности вакцинации для всех жителей округа, организованы мобильные пункты вакцинации. Начиная с сентября, мобильные бригады медиков будут дежурить по следующему графику: каждый вторник — на территории железнодорожного вокзала и каждый четверг — в парке 30-летия Победы.

Время работы мобильных пунктов вакцинации: с 10:00 до 14:00. Для получения бесплатной прививки от гриппа необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации, полис обязательного медицинского страхования, а при наличии возможности — медицинскую карту или справку от лечащего врача, подтверждающую отсутствие медицинских противопоказаний к вакцинации.