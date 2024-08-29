Вакцинация от гриппа началась в Раменском округе

Фото: Телеканал «360»

В Раменском стартовала прививочная кампания. Вакцинация от гриппа проводится во всех поликлиниках, а также амбулаториях и фельдшерско-акушерских пункта округа.

В распоряжении медиков трех- и четырехвалентные вакцины, которые защищают от популярных штаммов вируса. В группе риска дети, люди с хроническими заболевания и пожилые.

Врачи отметили, что заражение гриппом может приводить к серьезным осложнениям. Под удар попадают дыхательная система, нервная и сердечно-сосудистая. Прививка является лучшей профилактикой.

«Сейчас наиболее благоприятный период получить вакцину, потому что есть возможность спокойно выработать иммунитет», — сказала заведующая эпидемиологическим отделом Раменской областной больницы Надежда Кобылянская.

На выработку иммунитета организму требуется три недели. Записываться, чтобы сделать прививку, не надо. Достаточно прийти в лечебное учреждение с медицинским полисом и паспортом.

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