Вакцинация от гриппа началась в Лобне

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Ежегодная кампания вакцинации взрослых и детей против гриппа началась в Подмосковье. Жители Лобни могут поставить прививку в городской больнице.

«Призываю всех позаботиться о здоровье и сделать прививку вовремя. Чем раньше — тем лучше. Иммунитету нужно время, чтобы успеть сформировать антитела к вирусу гриппа до встречи с ним», — прокомментировала главный врач Лобненской больницы Виктория Тен.

В больницу поставили современную и безопасную вакцину российского производства. В этом году планируют привить 4,5 миллиона жителей, в том числе один миллион детей.

Записаться в поликлинику можно по месту прикрепления через региональный портал Госуслуг «Здоровье», по телефону 122 или через чат-бот. Отметим, сначала необходимо пройти осмотр у терапевта или педиатра.

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