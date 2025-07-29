Вакцинация домашних животных прошла в сквере 200-летия Подольска

Ветеринарные пункты городского округа продолжают работать в выездном формате. В этот раз процедуры для питомцев провели в сквере 200-летия Подольска.

Жители округа могли получить консультацию по вопросам ухода за животными и зарегистрировать своего питомца в едином региональном реестре, вживить ему современный микрочип с данными владельца. Благодаря этому очень легко найти хозяев потерявшегося питомца.

«До сегодняшнего дня не были зарегистрированы и чипированы, вот сегодня воспользовались этой акцией, чипировали нашего песика и зарегистрировали, теперь он полноправный житель Подольска», — рассказала хозяйка кокер-спаниеля Луни Юлия Гусева.