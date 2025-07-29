Вакцинация домашних животных прошла в сквере 200-летия Подольска

Фото: Пресс-служба администрации Подольска

Ветеринарные пункты городского округа продолжают работать в выездном формате. В этот раз процедуры для питомцев провели в сквере 200-летия Подольска.

Жители округа могли получить консультацию по вопросам ухода за животными и зарегистрировать своего питомца в едином региональном реестре, вживить ему современный микрочип с данными владельца. Благодаря этому очень легко найти хозяев потерявшегося питомца.

«До сегодняшнего дня не были зарегистрированы и чипированы, вот сегодня воспользовались этой акцией, чипировали нашего песика и зарегистрировали, теперь он полноправный житель Подольска», — рассказала хозяйка кокер-спаниеля Луни Юлия Гусева.

Житель Подольска Алексей Погребенный вместе с дочкой Анастасией привели на вакцинацию сразу двух собак — Луну и Джека. «Первый раз приходим на такое бесплатное выездное мероприятие, до этого никогда не были. Это удобно, особенно в такое время года», — поделился владелец животных.

В текущем году выездной ветеринарный пункт посетили порядка 50 питомцев со своими хозяевами. Подобные мероприятия проводят в общественных местах — парках, скверах. Следующая вакцинация состоится с 14 до 17 часов 6 августа в сквере 200-летия Подольска.

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