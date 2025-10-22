Вакцинация домашних кошек и собак прошла в мобильном ветпункте в Подольске

В округе чипировали и вакцинировали четырех домашних питомцев сотрудники Подольской участковой ветеринарной лечебницы на учебно-дрессировочной площадке «Плотина» в парке имени Виктора Талалихина. За время работы передвижного ветеринарного пункта специалисты зарегистрировали двух собак и вакцинировали против бешенства двух кошек.

Владелица животного Мария Бегас отметила, что мобильные пункты — настоящая находка для занятых владельцев питомцев.

«Узнала об этой услуге в интернете. Моей Джесси восемь месяцев, она дворовая собака. Для меня было очень удобно приехать на дрессировочную площадку и сразу сделать необходимую процедуру. Все прошло быстро», — рассказала женщина.

Такие выездные мероприятия регулярно проходят в парках и скверах Подольска. Узнать места и время их проведения можно по ссылке.