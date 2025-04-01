Вакцинация диких животных против бешенства началась в Дмитрове

Ежегодная весенняя профилактика бешенства среди диких животных стартовала в Дмитровском округе. Ее проведут специалисты местной ветеринарной станции.
Сотрудники «Терветуправления № 2» и охотничьих хозяйств начали раскладывать в лесах округа, около населенных пунктов и в особо охраняемых зонах специальную оральную вакцину «Оралрабивак». С ее помощью можно предотвратить распространение опасного заболевания.
Брикеты-приманки привлекают диких животных специфическим запахом. При этом вакцина безопасна для людей.
Также ветеринары напоминают о важности вакцинации от бешенства весной домашних животных. Особенно это актуально для питомцев, которые бывают за городом.
Бесплатную прививку животному можно сделать в доме № 5 на Комсомольской улице в Дмитрове. Записаться на прием — по телефону: 8 (496) 223-28-11 или через сайт организации.
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