Вакцинация детей против гриппа началась в Лобне

В детской поликлинике в Лобне началась ежегодная кампания по вакцинации детей против гриппа. В этом сезоне в прививочные кабинеты и детские сады поступило 7300 доз вакцины.

Вакцинация будет проводиться до начала эпидемического сезона гриппа и ОРВИ, что позволит максимально защитить детей от вирусных инфекций.

Иммунизация проводится бесплатно в рамках национального календаря прививок с использованием вакцины «Ультрикс Квадри», которая формирует иммунитет против четырех типов вируса гриппа.

Врач-эпидемиолог Ольга Лебедева подчеркивает, что антитела начинают вырабатываться через 10-14 дней после прививки и сохраняются на протяжении 10-12 месяцев. Она также отмечает важность вакцинации для детей с хроническими заболеваниями и часто болеющих, так как они находятся в группе риска осложнений при гриппе.

Напомним, что для получения прививки необходимо обратиться к участковому педиатру или в медицинские кабинеты образовательных учреждений с согласия родителей. В 2023 году прививку от гриппа в Лобне получили 15 тысяч детей.

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