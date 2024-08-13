Вакцину от гриппа завезли в детскую больницу Подольска

Фото: Медиасток.рф

В Подольскую детскую больницу поступило 20 тысяч доз вакцины от гриппа «Ультрикс Квадри». Она предназначена для детей в возрасте от шести месяцев и старше.

Препарат «Ультрикс Квадри» сформирует иммунитет против гриппа типа А и В на срок до года. Антитела появятся через полторы недели.

Эта вакцина подойдет детям, которые часто болеют острыми респираторными вирусными инфекциями, страдающим болезнями и пороками развития сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной нервной систем. Поставить прививку также советуют тем, у кого есть хронические заболевания почек, обмена веществ, сахарный диабет, анемия, аллергии, врожденным или приобретенным иммунодефицитом. Защититься от гриппа предлагают школьникам и студентам.

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