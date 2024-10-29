Вакцина от пневмококка поступила в поликлиники Солнечногорска

В поликлиники и амбулатории городского округа Солнечногорск поступила вакцина против пневмококковой инфекции. Она используется для профилактики гнойно-септических заболеваний у детей с трехмесячного возраста и взрослых.

Вакцина против пневмококковой инфекции хорошо себя зарекомендовала и была включена в национальный календарь вакцинации более 10 лет назад. Сделать прививку можно без предварительной записи ежедневно в кабинете № 226 Центральной поликлиники Солнечногорска и в других амбулаториях округа.

Противопоказаниями для вакцинации являются обострения хронических заболеваний или высокая температура.

«Допускается одновременная вакцинация от гриппа и пневмококка. Несмотря на то, что рекомендации по вакцинации направлены на людей старшего возраста, мы прививаем и пациентов более молодого возраста, отягощенных хроническими заболеваниями. Для исключения заболеваемости в армейских коллективах мы в обязательном порядке прививаем призывников», — рассказала врач-эпидемиолог Солнечногорской больницы Ирина Васенкова.

Наиболее уязвимые группы населения — это дети до двух лет и пожилые люди старше 60 лет. Вакцинация детей начинается с двух месяцев, а ревакцинация проводится через год. Те, кто не успел пройти вакцинацию по национальному календарю, могут быть привиты до пяти лет.

Медики Солнечногорска сейчас уделяют особое внимание вакцинации взрослых, имеющих хронические заболевания.

По данным врачей, почти 40% случаев бактериальной пневмонии вызваны именно пневмококками. Заболевание может проявляться в виде синуситов, отитов, бронхитов, пневмоний, а также в более тяжелых формах, таких как сепсис и менингит.

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