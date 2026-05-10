Вахты памяти провели в День Победы в Можайске

В Можайске 9 мая состоялись две церемонии в честь Дня Победы. Первая собрала жителей у стелы «Город воинской славы», вторая — у памятника Солдату-освободителю на Октябрьской площади.

У стелы «Город воинской славы» собрались глава округа Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов Василий Овчинников, депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова, председатель Совета ветеранов Нина Истратова, военный комиссар Руслан Меладзе, руководители силовых ведомств, депутаты, ветераны, участники боевых действий, юнармейцы, волонтеры и жители.

После торжественных слов юнармейцы установили памятную звезду. Минутой молчания почтили память погибших, затем собравшиеся возложили цветы и венки.

У памятника Солдату-освободителю также собрались представители власти, общественники, депутаты, сотрудники полиции и прокуратуры, ветераны и жители. Литию провел священник Ярослав Ерофеев. После минуты молчания участники возложили цветы к подножию памятника и к Вечному огню.

«Время диктует меры безопасности, но не отменяет главного — нашей общей памяти. Тихая благодарность героям прошлого и поддержка героев настоящего — вот истинное единство и смысл этого дня. Спасибо всем, кто пришел почтить память павших героев!» — сказал Денис Мордвинцев.

Жительница Мария поделилась, что у нее два дедушки-героя, оба не вернулись с войны. Каждый год она приходит всей семьей с портретами, чтобы дети знали: деды воевали ради них.