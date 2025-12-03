Вахта памяти ко Дню неизвестного солдата прошла в Можайске

Участниками митинга стали представители духовенства, молодежь, юнармейцев и волонтеров Подмосковья, а также активные жители округа. Также к мероприятию присоединились глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев, военный комиссар Можайского и Рузского муниципальных округов Руслан Меладзе, депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова, муниципальные депутаты Василий Овчинников и Александр Козлов, а также член Епархиальной комиссии по работе с молодежью от Можайского Благочиния священник Ярослав Ерофеев.

Память защитников Отечества почтили минутой молчания. Также священник отслужил панихиду и прочел стихотворение.

После участники мероприятия возложили цветы к мемориалу.