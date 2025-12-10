Вахта памяти ко Дню героев Отечества прошла в Можайске

Более 300 человек приняли участие в памятном мероприятии, приуроченном ко Дню героев Отечества, в Можайске. Оно состоялось на Губернаторской площади у стелы «Город воинской славы».

Участниками митинга стали официальные лица, общественники и активные жители Можайского округа. Также присутствовали представители ветеранских организаций, юнармейцы, волонтеры Подмосковья и школьники.

Собравшихся поприветствовали глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов Лидия Афанасьева, депутаты Мособлдумы Владимир Вшивцев и Татьяна Сердюкова, военный комиссар городов Можайск и Руза Руслан Меладзе и председатель Ассоциации ветеранов СВО Можайского округа Александр Князев.

В этот день памятные медали вручили троим участникам спецоперации, вернувшимся с поля боя. Еще три награды передали посмертно родственникам погибших воинов. Затем участники почтили минутой молчания память о всех героях Отечества, возложили цветы к стеле.

После они направились на обновленную «Аллею героев» и памятнику «Ветеранам боевых действий».