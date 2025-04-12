В Звездном городке стартовал финал областного турнира по шахматам «Белая ладья»

Церемония открытия регионального этапа соревнований по шахматам «Белая ладья» прошла в Звездном городке. Турнир продлится до 14 апреля. В соревнованиях примет участие 21 команда учеников школ из 19 округов Московской области.

Победители получат право представлять Подмосковье на всероссийских состязаниях. Они пройдут в июне в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Чемпионов определят по результатам партий семи туров.

​По результатам первых двух со стопроцентной результативностью лидирует команда гимназии имени Е. Примакова из Одинцова с четырьмя матчевыми и восьмью личными очками. Промежуточное второе место — у лицея № 6 Дубны с четырьмя матчевыми и семью личными очками. На третьем месте — учащиеся МБОУ СОШ 29 из Химок и ГАОУ МО «Балашихинский лицей» из Балашихи.

В министерстве физической культуры и спорта МО напоминают, что команда гимназии имени Е. Примакова трижды с 2022 года занимала первое место в «Сириусе». Ранее ни одной команде не удавалось добиться такого результата.