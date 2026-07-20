Программу «Каникулы в музее. Воспитание вкуса» проведут в Звенигороде

С 27 июля в Звенигородском государственном музее-заповеднике начнет работу программа «Каникулы в музее. Воспитание вкуса». Проект, разработанный Министерством культуры и туризма Московской области, включает отдельные программы для мальчиков и девочек.

Каждый день участников ждут увлекательные экскурсии, творческие мастер-классы, прогулки на свежем воздухе и беседы об искусстве, литературе и истории.

Программа «Каникулы в музее. Воспитание вкуса для девочек» предлагает участницам в интерактивном формате познакомиться с культурным наследием, правилами этикета, историей моды и шедеврами мировой литературы. Цель — сформировать собственный вкус и взгляд на мир.

Проект «Каникулы в музее. Воспитание вкуса для мальчиков» направлен на формирование хороших манер, развитие художественного вкуса и лидерских качеств. Молодые люди будут изучать искусство беседы, историю кадетских корпусов, скаутское движение и правила поведения в XXI веке.

Программа задумана как путешествие к пониманию друг друга, где классическое искусство становится инструментом для выстраивания гармоничных отношений.

Подробная информация и расписание мероприятий размещены на сайте Звенигородского музея-заповедника.